Fintlock encore inefficace contre un ennemi invisible

L’exercice militaire multinational et annuel débuté depuis 2015, Flintlock, a été officiellement lancé ce 18 février 2019 au Camp Général Bila Zagré de Kamboincé. Cette initiative du commandement des Etats-unis pour l’Afrique (AFRICOM) vise, officiellement, à renforcer les capacités opérationnelles des pays africains dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Ce sont 2000 militaires venant de plus de 31 pays qui participent à cet exercice de formation et de partage d’expériences. Cette année, c’est le Burkina Faso qui abrite le poste de commandement principal et la formation est axée sur les menaces réellement vécues.

Selon le Ministre burkinabé de la défense, Chérif Sy : ‘’il est impérieux de mutualiser les savoir-faire à travers le partage des expériences afin d’envisager des actions urgentes et saisir l’opportunité pour construire une vision collective dans la réponse à y apporter’’.

Et pour le Gal Marcus Hicks, commandant américain des opérations spéciales pour l’Afrique, la formation sera axée sur les tirs, le déplacement et la communication.

A l’en croire, ‘’ la lutte contre le terrorisme doit avoir une approche globale de la gestion des conflits et des crises engendrés par le phénomène, en améliorant les mécanismes de collaboration et d’assistance au profit des populations victimes’’.

Des contributions faites au Burkina, à l’occasion du lancement officiel des manœuvres qui viennent ainsi de démarrer avec la participation de nombreux pays africains dont le Sénégal.

Les pays africains participants sont l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie.

Les partenaires occidentaux sont l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suisse.

Les manœuvres de cette année ont gagné en nombre de participants et devront avoir pour terrains opérationnels, le Burkina Faso et la Mauritanie. Mais il n’est pas sûr qu’elles gagnent en efficacité malgré le côté humanitaire mis en avant.

Cependant, dans le site lefaso.net, les réactions de certains Bukinabé laissent entrevoir une forte dose de scepticisme quant à l’efficacité de telles manœuvres.

Kaboré poste ceci dans le même site: ‘’Je l’ai toujours dit sur ce forum, la formation reçue des américains est de piètre qualité ! Ceux qui ne me croient pas peuvent faire des recherches pour s’en rendre compte. Même sur internet, vous allez être servis. Juste 2 questions doivent vous guider dans cette recherche :

1. Le Flintlock se fait depuis combien d’année déjà ??

2. Qu’est-ce qui est arrivé aux unités formées par les américains sur le théâtre des opérations ??

La cours des comptes ( Government Accountability Office) américaine a même jugé récemment la nécessité de rebâtir la préparation au combat de l’armée’’.

Et il n’est pas le seul. Pour un autre internaute bukinabé : ‘’ Vous venez vous entrainer à combattre un phénomène pendant qu’il est actuel et vivace. N’est-ce pas mieux d’aller directement sur le terrain ? C’est comme le paysan qui apprend à récolte à la période de récoltes. Quand il aura fini de maîtriser les techniques de récolte, les insectes, les oiseaux et autres auront fini les récoltes. Voilà pourquoi le nouveau Premier ministre a émotionné hier les Députés. Nom d’un Duc, 2000 combattants peuvent faire mouche’’.

Les réactions de scepticisme sont nombreuses au sein des populations, même si certains, moins nombreux, se sont aussi félicités de la tenue de ces manœuvres.

Il est important de signaler que ces opinions reflètent largement celles d’Africains. Depuis 13 ans qu’elles existent, force est de constater que ces manœuvres n’ont pas vraiment amélioré l’efficacité des forces opérationnelles sur le terrain. Partant, elles n’ont pas réduit ou affaibli les terroristes qui sévissent notamment au Burkina-Faso et au Mali, sans oublier le Niger où ils sont plus dangereux maintenant qu’avant.

Et en plus, il n’est pas sûr que les Américains et les Européens qui y participent maîtrisent les réalités sur le terrain et apportent les réponses attendues.

En effet, les initiatives pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme sont certes bonnes, mais elles ne peuvent suppléer celles prises par les Africains eux-mêmes.

A ce propos, tout le monde sait que cinq pays africains participant à ces manœuvres ont déjà mis en place une initiative locale de lutte contre le terrorisme appelée G5 Sahel. Cette instance peine à fonctionner faute d’appuis financiers et nous ne sommes pas sûrs que les pays partenaires ont assez mis la main à la poche.

D’ailleurs, le G5 sahel aurait mieux gagné en légitimité si elle était une initiative de l’Union africain ou de le CEDEAO et qu’il engageait tous les pays du Sahel.

Aujourd’hui, les initiatives du genre Fintlock ont démontré leurs limites dans l’approche stratégique de lutte contre l’extrémisme dans le Sahel étant entendu que le Burkina Faso et le Mali n’ont jamais été autant menacés dans leur existence en tant qu’Etats.

Comme tout le monde le sait, la guerre contre le terrorisme est asymétrique, on ne peut y apporter exclusivement des réponses classiques, de type militaire.

Il faut une approche beaucoup plus globale. Et des instances comme le Forum de Dakar ou d’autres initiatives de ce genre étaient justement des plateformes pour échanger, avec les experts, des solutions les meilleures à apporter.

Malheureusement, jusqu’ici, Fintlock reste largement, pour les pays occidentaux qui y participent, une façon de se familiariser avec l’environnement africain, mais aussi d’identifier leurs ‘’amis’’ et d’élaborer des stratégies contre ceux qui sont réticents à avoir les mêmes visions qu’eux.

Mais sur le plan opérationnel, les Armées maliennes et burkinabé continuent à démontrer leur incapacité à défendre leurs propres frontières même si elles participent chaque année à ces manœuvres.

Georges E. Ndiaye