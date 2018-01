Fitness : House of CB : La collection qui donne envie de tenir ses bonnes résolutions !

Pour la énième année consécutive, on a toutes juré de zapper les frites à la cantine, de boire plus de thé détox et… de se remettre au sport ! Nous entamons la deuxième semaine de l’année 2018 et certaines « bonnes résolutions » ont certainement déjà été piétinées. Et si pour une fois, on trouvait la motivation de retourner à la salle ou tout simplement de faire quelques exercices le soir en musique ou devant la télé ?

Et pour se mettre dans le bain, rien de tel qu’une petite tenue qui donne envie de jouer les fitness girl ! Chez House of CB, la remise en forme se veut très chic et sexy et comme toujours, on adore ! La griffe anglaise préférée des it-girls vient en effet de lancer une ligne de vêtements sportswear spécialement conçus pour se transformer en Jen Selter ou en Tammy Hembrow en quelques secondes… Exit le vieu jogging tâché de javel et le t-shirt XXL décousu, la motivation passe également par le fait de voir son corps sous ses meilleurs angles ! On craque d’emblée pour les crop top ajustés pour rehausser la poitrine et la maintenir pendant l’effort. Coup de cœur également pour le legging avec taille en V pour camoufler les poignets d’amour et fuseler les jambes avec brio. Une gamme dédiée au sport où la marque réussi à conserver son ADN à savoir coupes ajustées et moulantes et bandages sur certaines pièces.