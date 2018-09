 Focac 21: Le Sénégal va accueillir le prochain Sommet

C’est le président Macky Sall qui annonce la bonne nouvelle. Le Sénégal va accueillir le prochain Sommet du forum sur la coopération sino-africaine (Focac) en 2021.

«Ce rendez-vous sera l’occasion de faire le point sur le plan d’action de Beijing et de raffermir notre commune volonté de construire une communauté de destin encore plus solide », a écrit le président sénégalais sur sa page Twitter.

Il a exprimé sa reconnaissance envers le Président chinois Xi Jinping et son peuple pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé et la parfaite organisation du Forum Chine-Afrique.

«Je remercie le Président Xi Jinping et mes homologues africains pour la confiance qu’ils ont témoignée en me désignant co-président du FOCAC. À travers ma personne, c’est le peuple sénégalais qui a été honoré», a-t-il dit.

Et de poursuivre: «Ensemble, la Chine et l’Afrique entendent construire une communauté de destin solidaire. Le Forum sur la coopération sino-africaine est à ce titre un excellent cadre de dialogue sur des sujets politiques, économiques, sociaux et culturels d’intérêt commun ».

Lors de sa rencontre ce dimanche avec Xi Jinping, en amont du Sommet de Beijing 2018 du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), le Chef de l’Etat sénégalais a laissé entendre que la Chine est fermement engagée sur une voie de développement conforme à ses propres conditions nationales, et cette voie peut servir de référence aux pays africains.

« Les pays africains ont souffert dans l’histoire, et c’est la Chine qui s’est fermement tenue aux côtés du peuple africain durant sa lutte pour l’indépendance et la libération », a-t-il rappelé, tout en poursuivant que la Chine comprenait, respectait et soutenait l’Afrique depuis toujours.

A l’en croire, dans la nouvelle ère, l’Afrique a besoin d’investissements et de développement.

Les pays africains ne seront pas affectés par les bruits à l’encontre de la coopération sino-africaine et œuvreront avec la Chine pour se soutenir et s’aider constamment, construire conjointement « la Ceinture et la Route » et œuvrer pour une communauté de destin Chine-Afrique plus solide.

Zachari BADJI