Fonction publique- le paiement des salaires démarre ce mercredi

Bonne nouvelle pour les retraités et les fonctionnaires. L’Etat a décidé de payer les pensions et les salaires à temps. Dans un communiqué, le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan informe tous les retraités que le paiement des pensions de retraite du mois de juillet 2017 démarre ce mercredi 26 juillet 2017 au niveau des caisses du Trésor public. D’après la même source, il sera procédé au virement des pensions de retraite pour les bénéficiaires disposant de comptes domiciliées dans les banques et établissements financiers. Aussi, renseigne la note des services de Amadou BA, le chef de l’Etat a également ordonné le paiement anticipé des salaires du mois de juillet 2017. En conséquence, les salaires des agents de la Fonction publique seront payés à partir de ce mercredi 26 juillet 2017. Au cours du mois passé, en perspective de la célébration de la Korité, le Président Macky Sall avait également ordonné le paiement anticipé des salaires dès le 24 juin. Les guichets du Trésor public étaient ouverts exceptionnellement à cette occasion.

Avec l’As