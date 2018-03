Fonction publique sénégalaise Une hausse de 5,3 milliards FCFA de la masse salariale en décembre 2017

La masse salariale de la Fonction publique sénégalaise a connu une augmentation de 5,3 milliards FCFA (environ 8,480 millions de dollars) au terme du mois de décembre 2017, comparée à la même période de 2016, a-t-on appris jeudi auprès du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Cette masse salariale s’est établie à 53,90 milliards FCFA, contre 48,60 milliards FCFA en décembre 2017, soit une progression de 11% en valeur relative. Toutefois, en glissement mensuel, elle a enregistré une hausse de 2%, passant de 52,90 milliards FCFA en novembre 2017 à 53,9 milliards FCFA un mois plus tard. Quant aux effectifs de la Fonction publique, ils ont progressé de 8,2%, se situant à 128.749 agents contre 119.029 agents un an auparavant. En glissement mensuel, ces effectifs ont légèrement progressé de 0,8%, passant de 128.749 agents en novembre 2017 à 129.748 agents un mois plus tard.