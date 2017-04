FONDS COMMUNS ‘’Les 60% sont partagés entre 300 inspecteurs et contrôleurs et le reste entre 1100 autres agents…’’

Le partage du fonds communs dont bénéficient les agents du ministère de l’Economie et des Finances est sans équivoque. Selon le député Mamadou Lamine Diallo, ces fonds sont partagés pour 60% au profit des 300 inspecteurs et contrôleurs et le reste aux 1100 autres agents, ingénieurs, informaticiens et techniciens.

Le leader du mouvement Tekki, dans sa Rubrique Questekki, a relancé le débat sur la question des fonds communs au moment où le Ministre de l’Economie, Amadou Ba, a critiqué le niveau élevé de la masse salariale de la Fonction publique qui s’élève à 800 milliards par an. En effet, Mamadou Lamine Diallo a fait des révélations qui vont susciter la jalousie à l’endroit des inspecteurs des impôts et domaines… Au moment où la majorité des Sénégalais vivent dans la misère la plus crasseuse, où des femmes accouchent sur des charrettes, où des enfants font la classe dans des huttes en paille et où des millions de personnes vivent de mendicité dans les rues, à la DGID, les fonds communs sont partagés pour 60% au profit des 300 inspecteurs et contrôleurs, dont le Ministre Amadou Ba, et le reste aux 1100 autres agents, ingénieurs, informaticiens et techniciens. Ces agents de quelques corps de l’administration glanent des indemnités et des primes de dizaines de millions par mois, si l’on se fie aux propos du député non inscrit. Ces agents perçoivent donc des dizaines de millions de Fcfa en guise de prime. Indemnités de sujétion, Fonds communs, Prime d’incitation au recouvrement, primes de Samba, primes de Demba. Et cela ne se passe pas uniquement aux Impôts et Domaines. En effet, dans plusieurs segments de l’Administration publique, des agents, en complicité avec les autorités, pillent le pays, se font une place au soleil et deviennent des hauts d’en haut au détriment de la grande masse des misérables. Est-ce juste ? Est-il normal que les fonds communs au ministère de l’Economie soient abondés par des ristournes provenant de l’émission des bons du trésor et des obligations. Voilà autant de questions qui taraudent l’esprit de Mamadou Lamine Diallo. A son avis, cela constitue une incitation à l’endettement sur le marché sous-régional à l’évidence.

Mouhamadou BA