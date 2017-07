Fonds de solidarité africain- le Sénégal disposé à honorer ses engagements avant fin octobre

Le Sénégal a accueilli hier à Dakar la VIIIème session ordinaire de l’Assemblée générale du Fonds de solidarité africain avec les trois principaux ensembles économiques africains, à savoir la CEDEAO, la CEEAC et le COMESA. Cette rencontre a été une occasion pour les Etats membres de se pencher sur la situation financière de l’organisation qui commence à renouer avec les résultats positifs depuis 2015.

Le président du conseil d’administration, Abdoulaye Dieng, a rappelé aux différents Etats membres d’honorer leurs engagements pris lors des deux précédentes assemblées générales pour renflouer les caisses. Il s’exprimait de la VIIIème session ordinaire de l’Assemblée générale du Fonds de solidarité africain. Pour lui, ces engagements font au total une somme de 22.462.532.005 FCFA. A l’en croire, il s’agit d’un défi qui interpelle certes la direction générale et le conseil d’administration, mais surtout l’Assemblée générale qui est la pourvoyeuse exclusive des ressources financières du fonds au titre du capital et fonds spécial de bonification. « Ayant atteint ces performances en 2016, nous avons le devoir de consolider et d’amplifier ces résultats. Le contraire sera perçu comme un échec qui risque de porter un coup fatal à la continuité de l’exploitation du fonds de solidarité africain », a-t-il averti. Cet appel n’est pas tombé dans une sourde oreille car Birima Mangara, ministre en charge du Budget, a informé que le Sénégal a pris l’engagement d’apurer sa situation d’ici fin octobre 2017 avec la loi de finances rectificative. « Nous avons déjà posé un jalon important en libérant 500 millions de francs Cfa sur les 2 milliards que le Sénégal doit au FSA », a expliqué le ministre. Ainsi il a souligné qu’à ce jour, il était en 2016, des libérations au titre du capital d’un montant total de 11,7 milliards de FCfA et de l’abondement du fonds spécial de bonification d’une somme de 5.03 milliards de FCFA, soit un coût total de 16,73 milliards FCfA. Toutefois, a ajouté le ministre, au 31 décembre 2016, il n’a été enregistré que la somme de 1,91 milliard au titre de libération du capital et celle 466 millions au titre du Fonds spécial de bonification, soit un total de 2, 37 milliards de ressources nouvelles, ou 14% des ressources financières attendues. Pour sa part, Ahmadou Abdoulaye Diallo, Directeur général du FSA, est revenu sur la somme totale des engagements pris par les Etats vis-à-vis du FSA. « Sur cette somme de 22.462.532.005 FCFA, je dois vous dire que nous avons déjà encaissé 1 milliard. Le Niger a décaissé, il y a deux jours, 500 millions et le Sénégal vient de décaisser aussi 500 millions. Le Sénégal vient de prendre une décision importante d’apurer le solde de ses engagements avant la fin du mois d’octobre », a-t-il précisé. Et de poursuivre : « Je suis sûr que cet exemple va pousser les autres à réagir. Je ne désespère pas du tout que d’ici la fin de l’année, qu’on puisse recouvrer sur les 22 milliards au moins une dizaine de milliards. Ce qui va renforcer notre capacité opérationnelle davantage ». Il faut noter que le FSA compte actuellement quatorze (14) Etats membres dont 8 pays membres de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), 3 de la CEMAC (Gabon, RCA, Tchad) et 3 du COMESA (Burundi, Ile Maurice et Rwanda). Pour rappel le Fonds de Solidarité africain a été créé le 21 décembre 1976. Il a pour mission de faciliter le développement économique de ses Etats membres africains en jouant le rôle de catalyseur des systèmes financiers en vue de permettre l’accès aux crédits destinés à financer des projets d’investissements productifs.

Zachari BADJI