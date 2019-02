Foot – Can U20: Les lionceaux à une victoire de la qualification au mondial

Deuxième sortie des lionceaux ce mercredi 06 février. Les protégés de Youssoupha Dabo affrontent l’autre leader de la poule B de cette CAN U20, le Ghana qui avait battu le Burkina Faso (2-0) lors de la première journée. Un match à fort enjeux puisque, en cas de victoire, les coéquipiers de Ousseynou Cavin Diagne seront qualifiés en demi-finale dans cette compétition. Mais aussi, ils décrocheront leur ticket pour la prochaine Coupe du monde de ladite catégorie.

Face à la presse, les techniciens des deux formations ont donné le ton. « Le match sera important pour les deux équipes et nous allons donner le maximum de nous mêmes pour le remporter et conforter notre place pour le second tour qui est notre objectif. Le Ghana est une bonne équipe mais il a des forces et des faiblesses », a confié Youssoupha Dabo.

Du côté du Ghana, on ne compte pas se laisser faire. Pour l’assistant au coach, Amadou Nurudeen, le Sénégal est une forte équipe avec de talentueux jeunes joueurs. Mais, ajoute-t-il, « nous avons laissé de coté la victoire hier face au Burkina Faso et nous sommes concentrés sur le Sénégal. Peu importe l’adversaire, nous allons jouer et nous sommes motivés à gagner ».