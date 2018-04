Foot – Les Statistiques impressionnants de Sadio Mané: 18 buts et 8 passes décisives en 36 matchs

Sadio Mané confirme sa bonne saison avec les Reds de Liverpool. L’international sénégalais et ses deux coéquipiers, Mohamed Salah et Firminho, portent Liverpool. Hier encore, ils ont permis au club anglais de prendre une bonne option pour la qualification en finale de la Ligue des champions. Si l’égyptien et le brésilien ont chacun réalisé un doublé, l’attaquant des lions du Sénégal a, lui, marqué son 8ème buts en LDC rejoignant ainsi Mamadou Niang au niveau des meilleurs buteurs sénégalais. Il reste cependant à une unité de Dame Ndoye, recordman avec neuf (9) buts.

Sadio Mané, qui jouait hier son 36ème match de la saison, a scoré 18 fois et délivré 8 passes décisives toute compétition confondue, a constaté Senego. Une saison de rêve pour l’ancien joueur de Génération Foot. « Il a des jambes et des dribbles exceptionnels. Sa vitesse d’exécution est incroyable. Mané est un joueur fait pour Liverpool et sous Jurgen Klopp, il est encore monté de niveau notamment tactiquement et dans ses choix avec le ballon», a analysé l’ancien attaquant des Reds, Michael Owen dans un entretien