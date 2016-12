FOOTBALL NATIONAL Koto décoré et couvert d’or

0

Champion d’Afrique de la 7ème Edition du tournoi de Football de l’Intégration de l’UEMOA, l’ancien international et actuel entraineur de l’Equipe nationale des Lions du Beach Soccer, Joseph Koto, après avoir été accueilli et ovationné dans les Sicap Liberté où il fait la fierté de la jeunesse et de ses congénères, a été décoré, avec d’autres de ses homologues qui ont réussi des exploits, par la grande Société pétrolière, Elton. La cérémonie a eu lieu la Mardi 27 Décembre 2016 dans un grand hôtel de la place en présence de plusieurs personnalités du monde du football sénégalais.

Ce tournoi de l’Intégration de l’UEMOA a eu lieu à Lomé, au Togo, où Joseph Koto, son Staff technique et ses joueurs se sont rendus avec une forte mentalité de gagneur. Ce fut évident. Le Sénégal bénéficie non seulement d’une grande expérience mais il a avec le Coach de l’équipe, Joseph Koto, su mettre sur une excellente orbite son autorité, son génie footballistique, sa stratégie et sa tactique en les humectant d’un management dont lui seul a le secret.

A Lomé, huit équipes étaient au rendez-vous. Mais devant leur coach, les Lionceaux de l’équipe, de Lamine Sarr à Aliou Badji, de Alioune Badara Gueye à Birane Bèye, ont formé une dynamique solide avec Idrissa Ndiaye, Jean Jacques Ndecky, Ibrahima Niane et les autres pour faire face à l’adversaire. Suivant scrupuleusement les instructions de Joseph Koto, les ingénieux prestidigitateurs du ballon rond ont fini par triompher du Togo, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissau et du Niger, remportant ainsi la coupe continentale si convoitée.

Mais, après avoir été accueilli avec tous le respect et les honneurs, Joseph Koto a eu la surprise et la chance d’une grande décoration publique de la société nationale Elton. Il n’était pas le seul. Moustapha Gueye, entraineur de l’Equipe nationale de Basketball féminin, équipe championne d’Afrique en 2016 ainsi que celui de Beach Soccer ont été également décorés.

Koto : « ça nous motive et nous galvanise davantage »

En raison de l’épopée dans le Football sénégalais et surtout de la victoire remportée par l’équipe nationale à Lomé sous le management de Koto, Elton a pris la décision de signer avec l’Equipe Nationale de Football un contrat de Sponsoring dans la perspective de la CAN au Gabon en 2017 et de la Coupe du Monde en 2018.

Pour la DG Babacar Fall, « ce partenariat avec la FSF démontre l’attachement au développement du sport au Sénégal et à l’épanouissement de sa jeunesse en général ». Dans cette perspective, 300 Millions ont été apportés au Football, un bel acte que toute la FSF a apprécié et salué.

C’est à cet effet que Joseph Koto, avec fierté et modestie, exprime, à un rythme empreint d’émotion, sa satisfaction : « Cette décoration avec cette structure dorée qu’on m’a remise et ce partenariat sont très sérieux aussi bien pour moi que pour le staff technique avec lequel je travaille et les joueurs. C’est un moment important dans la carrière d’un sportif. Je remercie très sincèrement le Directeur Monsieur Babacar Fall pour cette belle idée citoyenne et cette patriotique initiative. Je remercie beaucoup le staff technique avec lequel je travaille et exprime ma très grande gratitude à toute la Fédération Sénégalaise de Football ».

Pape NDIAYE