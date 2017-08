(FORBES) Entretien avec Mbagnick Diop, Président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS)

Mbagnick Diop : A travers une forte participation aux rencontres Etat-secteur privé, le mouvement contribue au débat économique national via notamment les documents sectoriels transmis à l’Etat. Le MEDS a également publié un livre blanc sur les PME et les TPE sénégalaises. Nous finançons aussi des projets de jeunes pour l’auto-entreprenariat. A travers la communication, le MEDS vend le Sénégal à l’extérieur par le concept de « Diaspora des Affaires » qui chaque année dans une grande capitale accueille la Diaspora, le secteur privé national, les pouvoirs publics et les Institutions. Le mouvement participe à la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE), à travers la promotion des investissements au Sénégal (ex : la franchise commerciale et les PPP) et nos participations aux réunions sectorielles de l’Etat sur la politique sectorielle des ministères. Nous menons également des échanges avec les partenaires techniques et financiers (PTF) sur l’environnement des affaires au Sénégal.