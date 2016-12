FORMATION PROFESSIONNELLE 50.000 jeunes formées sous Macky Sall

0

50 mille jeunes ont été formées sous le régime de Macky Sall. La révélation a été faite par le ministre de la formation professionnelle de l’apprentissage et de l’artisanat (MFPAA), lors de la Nuit dite de la formation professionnelle et technique de son département

Le ministère de la formation professionnelle de l’apprentissage et de l’artisanat (MFPAA) vient de faire son bilan à mi-parcours sur la formation professionnelle. A en croire Mamadou Talla, plusieurs jeunes ont été formés grâce aux appuis du gouvernement et de ses partenaires. ‘’Nous invitons la jeunesse à la formation professionnelle, car nous avons mis en place, dans le cadre de la mise en œuvre de renforcement des capacités (PCR) du ministère, toutes les dispositions pour le bon déroulement de leur formation’’, a souligné Mamadou Talla. En réalité ‘’le PRC est un moyen d’améliorer la performation des acteurs de la FPT et de l’artisanat afin qu’ils soient à même de réaliser les objectifs qui leur sont assignés. Il a été construit comme une réponse à des besoins de formation ou des faiblesses constaté au niveau des différents est fonctions remplies par le dispositif de la formation professionnelle et technique et de l’artisanat’’, a souligné le ministre. Qui ajoute : ‘’plus de 50 mille jeunes ont été formés pour plus de 40 milliards Fcfa injectés.’’ D’ailleurs le ministère de la formation professionnelle de l’apprentissage et de l’artisanat (MFPAA) avec l’appui de la coopération Luxembourgeoise compte organiser une vaste compagne de campagne communication et de promotion du secteur formation professionnelle et technique. « L’objectif est de développer des actions novatrices de communication en directrice des cibles pour mieux faire connaitre les potentialités et les réalisations dans le domaine de la FPT afin d’attirer un plus grand nombre de jeunes vers les filières professionnelles et susciter un regain d’intérêt de la part des jeunes et du grand public», a-t-il révélé, au cours de cette cérémonie tenu ce weekend à Sorano.

Ibrahima Khalil DIEME