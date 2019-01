Forum 1er emploi: Le message d’espoir du Meds aux jeunes

Les rideaux sont tombés sur la 18e édition du Forum du 1er emploi qui s’est ouverte, avant-hier, mardi 08 janvier 2019, au King Fahd Palace. Les milliers de jeunes en quête de leur premier ‘’job’’, qui ont pris d’assaut le King Fahd palace, pendant deux jours, ont pu profiter d’entretiens d’embauche ou de stages d’entreprises du secteur privé, public et parapublic. Une clôture sur un message d’espoir et positif du président du Meds, Mbagnick Diop.

Le Forum du 1er Emploi, qui avait pour thème «l’emploi des jeunes à l’ère de la transformation structurelle de l’économie sénégalaise,» a pris fin hier. Les deux jours du Forum ont été marqués par les entretiens d’embauche et les panels animés par d’éminents spécialistes. Le Meds, maitre d’œuvre du Forum, a réussi son pari de l’organisation qui a été un succès. Mbagnick Diop a félicité le comité d’organisation qui a mis les bouchées doubles pour que la présente édition soit un succès. La cérémonie de clôture a été présidée par le président du Meds. Mbagnick Diop a livré un discours émouvant et un message d’espoir et positif, appelant les jeunes à accomplir leurs rêves. «Ne baissez pas les bras. Continuez et provoquez la chance. Ayez la foi et soyez patients. Ne soyez pas égoïstes », s’est-il adressé aux jeunes forumistes. Il ajoute : « ne cessez jamais de croire en vous car vous êtes l’avenir de notre société ! Tout est possible, il suffit juste d’y croire et d’avoir la foi.» « Il faut toujours aller de l’avant. Même si des fois on n’arrive pas à le faire, c’est ce qu’il y a de plus important et il faut garder espoir. » Il a donné son parcours personnel en exemple aux jeunes pour les inciter à avoir de l’audace, de l’assurance et du talent. « Moi, je n’ai pas de comptes à rendre à personne. Je mets mes sous dans ce Forum. Personne ne m’a aidé. On a démarré avec 10 millions pour l’organisation du Forum du premier emploi, aujourd’hui on a atteint les 100 millions de budget. » « Si nous avons réussi, c’est parce que nous avons la foi en bandoulière. Le jour où nous ne pouvons continuer, les autres vont prendre la relève. Nous avons fait notre job », a-t-il martelé. Mais, s’empresse-t-il de préciser, « nous sommes encore là avec vous pour plusieurs années ». Mbagnick Diop a dit son souhait de voir ces jeunes décrocher leur premier emploi au sortir de ce forum. Il les a encouragés après avoir dit partager leurs angoisses et leurs inquiétudes. « Le devoir du Meds, en tant qu’organisateur du Forum, est de créer un cadre d’informations pour les jeunes et les aider à rencontrer des employeurs’’, a-t-il rappelé. Il a remercié les partenaires du Meds et félicité ses collaborateurs pour la bonne organisation.

M. BA