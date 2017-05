Le forum 4chan s’invite dans l’élection présidentielle française

Ce forum anonyme américain a donné naissance à une rumeur sur Emmanuel Macron propagée par Marine Le Pen lors du débat télévisé de l’élection présidentielle.

C’est un forum anonyme qui ne l’est plus tant que ça. Lors du dernier débat télévisé de l’élection présidentielle française, Marine Le Pen a tancé Emmanuel Macron sur un prétendu compte offshore aux Bahamas. Quelques heures plus tôt, cette rumeur était publiée sur le forum 4chan et reprise par plusieurs sites Internet conspirationnistes, d’après les observations de Stéphanie Lamy, consultante et spécialiste en guerre d’information.

Bien connu des internautes américains, 4chan est plutôt confidentiel ailleurs dans le monde. Ce forum a pourtant joué un rôle déterminant dans l’organisation des «trolls» pro-Donald Trump aux États-Unis, qui tentent aujourd’hui d’importer leur modèle en France.

● Qu’est-ce que 4chan?

4chan est un forum «imageboard», inspiré d’un type de plateforme en ligne très populaire au Japon. Ses utilisateurs peuvent y publier des messages et des images. La plupart du temps, ils sont anonymes: seul un numéro temporaire permet de les identifier lorsqu’ils participent à une discussion. 4chan est divisé en une soixantaine de sous-forums, appelés «boards», dédiés à des sujets particuliers: mangas, jeux vidéo, séries télévisées, sport… Les deux sections les plus populaires sont /b/ et /pol/. La première a longtemps été un haut lieu de la culture Web anglophone. On lui doit de nombreux «memes», des blagues ou des images qui se propagent en ligne. /b/ a aussi inspiré le mouvement de hackers Anonymous. Aujourd’hui, 4chan est plus connu pour /pol/, le sous-forum dédié aux discussions sur la politique.

Lancé en 2003, 4chan a beaucoup changé. Les habitués du forum ont toujours fait d’un humour cru, très souvent raciste et sexiste, et d’une fascination pour le sexe et la violence. Mais ces dernières années ont marqué un tournant, où les blagues absurdes ont cédé la place à des débats de société souvent violents. C’est notamment sur 4chan que se sont propagés le Celebgate ou le Gamergate, des campagnes de révélation de photos intimes de stars et de harcèlement de féministes dans le milieu des jeux vidéo. Cette ambiance a eu raison de la motivation du fondateur, Christopher Poole (mieux connu sous le pseudo de «Moot»), qui a quitté le site en septembre 2015.

● Pourquoi a-t-on parlé de 4chan pendant l’élection présidentielle américaine?

4chan fut l’une des plateformes en ligne où se sont organisés les fans de Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine. /pol/, le sous-forum de 4chan consacré à la politique, est devenu un lieu d’échange des idées du candidat républicain, aux côtés d’autres sites comme Twitter et Reddit. Pepe, un dessin de grenouille repris par les partisans du président des États-Unis, y doit une bonne partie de sa notoriété. Des internautes y ont aussi propagé des rumeurs et des fausses informations sur Hillary Clinton, pour qu’elles soient reprises ailleurs sur le Web et les réseaux sociaux.

Depuis l’élection de Donald Trump, /pol/ organise encore quelques opérations politiques sporadiques. Des internautes ont perturbé le projet artistique de Shia LaBeouf, #HeWillNotDivideUs, lancé pour protester contre le président des États-Unis. Aujourd’hui, la majorité des messages publiés sur /pol/ défendent des idées d’extrême droite: haine des musulmans, suprémacisme blanc, antisémitisme, etc. Malgré l’importance de Donald Trump dans les discussions, les utilisateurs viennent du monde entier et s’intéressent aussi de près à l’actualité internationale.

● Et en France?

Le rôle de 4chan dans l’élection présidentielle française a été très limité. Peu de Français fréquentent le site. La plupart des échanges s’y font en anglais, empêchant une propagation rapide de photos ou de textes comme cela a été le cas lors de l’élection américaine. En France, les militants d’extrême droite disposent déjà de leurs propres plateformes en ligne et réseaux pour propager leurs idées et s’organiser. 4chan, un site à la culture particulière et qui ne parle pas français, n’a pas vraiment sa place dans cette stratégie.

Emmanuel Macron y a tout de même fait l’objet de plusieurs campagnes de dénigrement. Des internautes de /pol/ ont tenté de propager des rumeurs sur sa vie privée, comme l’a repéré le site américain BuzzFeed. Ils ont créé des images accusant le candidat de soutenir le terrorisme. Certaines ont été reprises sur les réseaux sociaux, via des comptes Twitter associés à l’extrême droite américaine, sans répercussion notable en France. La fausse information relayée par Marine Le Pen sur Emmanuel Macron est la première rumeur provenant de /pol/ à avoir un véritable écho médiatique.

lefigaro