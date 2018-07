Forum de quartiers : Arona Coumba Ndoffène Diouf alloue 10 millions à la banlieue

La Banlieue a reçu, ce week-end, le forum de quartiers initié par le ministre-conseiller, Arona Coumba Ndoffène Diouf. Après la commune de Biscuiterie, Touba, ou encore Saint-Louis, cette initiative qui vise à améliorer les conditions de vie des populations de Dakar et celles de l’intérieur du pays, a fait son retour à Dakar, et précisément à Keur Massar. Cet événement a vu la présence du ministre Mbaye Ndiaye, du député Awa Niang et du maire de Pikine Abdoulaye Thimbo, sans oublier celui de la commune hôte de cet événement. Le ministre, par ailleurs Président du mouvement ACAD, a offert une enveloppe de 10 millions aux populations de la banlieue. Une façon de soutenir des projets créateurs d’emplois pour les jeunes et les femmes. Le ministre a insisté pour une bonne gestion de ces fonds alloués. « Je ne vous offre pas cette somme pour acheter des voix, ou pour que vous rejoigniez l’APR, cela est votre choix. Mais c’est pour vous soutenir dans vos différentes démarches entrepreneuriales. J’espère que vous en ferez bon usage » a-t-il prôné. Pour finir, il a demandé aux populations de retirer leurs cartes et de voter en faveur du Chef de l’Etat Macky Sall dont le bilan plaide en sa faveur. A sa suite, le ministre Mbaye Ndiaye a remercié le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf pour ce geste de haute facture.

Sada Mbodj