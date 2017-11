Forum international sur la paix et la sécurité : Serigne Mansour Sy Diamil en croissade contre l’islamophobie

Les rideaux sont tombés sur la 4eme édition du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dione qui a présidé la cérémonie de clôture se dit satisfait de cet engagement des chefs d’Etats africains à vouloir unir leurs forces pour vaincre le terrorisme.

Concernant ce forum international de Dakar, le leader de Bess du Niak Serigne Mansour Sy n’a pas mâché ses mots à l’encontre de la France. Il dénonce le discours islamophobe de certains intellectuels français. Selon le guide religieux, dans ce dialogue, il faut mettre l’accent sur la lecture profonde des confréries et pas que la religion. La religion n’est rien d’autre qu’un prétexte. » Nous avons connus deux guerres mondiales. La 1ère guerre avec 10 millions de victimes et la 2_ème guerre mondiale avec 50 millions de victimes et dans les 2 camps c’était des pays laïcs qui étaient en guerre, la religion n’en avait rien à voir. » »

Aujourd’hui c’est des pays laïcs comme la Syrie, l’Irak et la Libye qui sont transformés en terreur de terrorisme. Je pense qu’il fallait échanger sur cet aspect à laissé entendre le marabout politique.

Fatou Baba Fall