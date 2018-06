Forum des Pme! By CPME: Mbagnick Diop, invité d’honneur !

Le mardi 12 juin se déroule le forum PME ! By CPME au Palais Brongniart. Cette édition 2018 aborde la créativité des PME, clé de leur succès. Selon nos radars scotchés au pays de Marianne, le Président du MEDS Mbagnick Diop, qui participe à ce grand Forum des PME ! By CPME en est l’invité d’honneur. Nous avons pu glaner que cette rencontre a été présidée par le Ministre de l’économie et des Finances de la France Mr Bruno Lemaire. Anciennement nommé Planète PME, l’évènement a été repensé et rassemblera une centaine d’exposants. 8000 visiteurs professionnels, majoritairement des dirigeants de PME, sont aussi attendus. L’événement est constitué autour de quatre pôles : Esprit d’équipe (l’homme au cœur de l’entreprise), Esprit de conquête (développer son entreprise), Esprit avisé (solutions expertes pour l’entreprise) et l’Accélérateur (innovations et démonstrations de start-up).