Forum Tony Elumelu : Macky Sall vend la DER

Le Président de la République Macky Sall a pris en part au 5e forum annuel de la Fondation Tony Elumelu pour l’Entreprenariat. C’est le moment qu’il a choisi pour parler de la DER à l’assistance . Ainsi, un appel a été lancé aux gouvernements africains afin de jouer un rôle majeur dans la création d’emplois dans le continent.

« Au Sénégal, nous avons décidé d’accompagner la Fondation Tony Elumelu pour l’Entreprenariat, avec la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER) que j’ai mise en place », a déclaré le Président de la République Macky Sall. Il s’exprimait à Lagos, au Nigeria, à l’occasion du 5e forum annuel de la Fondation Tony Elumelu pour l’Entreprenariat. « La DER interviendra à chaque fois que la fondation sélectionnera un jeune Sénégalais et lui donne 5.000 dollars, nous lui donnerons aussi 5.000 dollars pour l’accompagner dans son action », a-t-il précisé. C’est dans ce cadre qu’une convention entre la République du Sénégal et la fondation Tony Elumelu a été signée. Selon Macky Sall, « l’avenir de l’Afrique, c’est d’abord ses ressources humaines. Nous devons tout faire pour former cette jeunesse, mais surtout la former dans l’entreprenariat et c’est là où nous pourrons régler la question de l’emploi et du développement du continent ».

S’agissant de l’emploi des jeunes, dira Macky Sall : « cette question reste un défi que nous devons révéler ensemble. C’est pourquoi nous nous sommes déplacés pour appuyer cette action de la fondation ». Pour lui, il est souhaitable que le secteur privé africain prenne toute sa place dans le développement de l’Afrique. C’est pourquoi, pense-t-il que l’un des freins de l’investissement privé reste encore la mauvaise perception que les hommes d’affaires et le secteur privé ont de l’Afrique, surtout le secteur privé international. « La perception du risque est exagérée car l’Afrique n’est pas plus risquée que l’Europe du Sud ou d’autres endroits du monde. Les Africains paient leur dette à date échue. Il n’y a pas plus de risque dans nos capitales qu’ailleurs », a dit Macky Sall.

A l’en croire, cette perception qui fait que « nos » investissements sont financés de manière beaucoup plus chère, ralentit le développement de l’investissement privé en Afrique et ralentit également l’emploi en Afrique. D’après le Chef de l’Etat, il y a une part qui incombe aux pouvoirs publics. Il s’agit de faire un effort dans la gestion publique en assainissant les investissements, en luttant farouchement contre la corruption et en mettent en œuvre des reformes dans l’environnement des affaires.

Il est temps de passer à l’investissement des jeunes

Pour sa part, le Président du Groupe de la Banque africaine de Développement, Akinwumi A. Adesina, a laissé entendre qu’il est temps que les dirigeants africains, les gouvernements africains, commencent à penser à l’autonomisation des jeunes, à l’investissement des jeunes. « Nous avons des défaillances du marché. Le système de marché actuel ne leur fournit pas de financement, et vous avez des gouvernements qui ne jouent pas assez leur rôle, et c’est pourquoi nous avons autant de personnes sans emploi », a-t-il dénoncé devant les présidents du Sénégal, du Kenya, du Rwanda et de la RDC. Prenant la parole, le président rwandais, Paul Kagamé, a présenté sa vision pour l’Afrique concernant la question de l’emploi. Sur ce, dira-t-il : « Si vous avez des connaissances, si vous avez investi dans une compétence, si vous investissez dans une infrastructure, que ferez-vous de cela ? Si ce qui suit est de créer une entreprise, c’est de faire des affaires, c’est la créativité et l’innovation des peuples qui doivent être mises en jeu ». Ce programme de la Fondation permet aux jeunes entrepreneurs d’accéder au financement de leur projet, mais aussi d’être pris en charge grâce à des mentors sélectionnés à travers l’Afrique. Pour sa part, le fondateur de la Tony Elumelu foundation est revenu sur le sens de l’évènement. « Ce que nous faisons à la Fondation Tony Elumelu, c’est juste de créer ce genre de plateforme pour vous tous, de vous donner la possibilité d’interagir avec nos dirigeants et de vous donner un petit capital pour vous aider à prouver vos idées afin que les gens et les jeunes n’aillent pas au fond avec leurs idées, nous voulons vous voir réussir », a expliqué Tony Elumelu. Le forum de cette année est organisé sous le thème : « Autonomisation des Entrepreneurs africains ».

Zachari BADJI