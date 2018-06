Le Fouladou, capitale de l’artisanat le 23 juin

Kolda va abriter la journée de l’artisanat ce samedi 23 juin. L’évènement qui regroupe 300 professionnels de la commune de Kolda, Vélingara et Medina Yoro Foula sera présidé par Abdoulaye Bibi Baldé, Ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie Numérique et Maire de Kolda. La rencontre organisé par la Chambre des Métiers de Kolda, en partenariat avec l’Office Nationale de la Formation Professionnelle (ONFP) aura pour cadre le village Artisanal de Kolda.

Première manifestation du genre, cette journée permettra de rassembler tous les acteurs du développement socioéconomique de la région, afin de diagnostiquer et d’apprécier la diversité des richesses artisanales à travers des expositions et des démonstrations. Elle sera un fort moment de partage sur les rôles et les missions de la Chambre des Métiers ainsi que la place qu’occupe l’artisanat dans l’économie du Fouladou. Cet évènement a pour but de booster le marketing territorial en mettant en exergue toutes les potentialités artisanales dont dispose la Région de Kolda (Kolda, Vélingara, Medina Yoro Foula).

A rappeler que la région de Kolda se singularise par sa position géostratégique et sa diversité linguistique. C’est la région de la cohabitation harmonieuse de plusieurs groupes ethniques qui est le socle du brassage culturel souvent découvert à travers les manifestations culturelles ou dans les échanges sociaux au cours des événements coutumiers.

D’ailleurs la plus grande illustration de ce métissage culturel est sans conteste l’immensité et la diversité de son potentiel artistique et artisanal. Chaque Groupe Ethnique a son genre de mode et de paraitre dont les rôles sont prépondérants dans leur expression artisanale.

Malgré cette diversité, l’Artisanat, qui est une des expressions vivantes de ce melting-pot culturel, n’arrive toujours pas à émerger comme vecteur hautement culturel et identitaire, faute d’organisation d’événementiels de promotion digne de ce nom. D’où l’organisation de cette journée de l’artisanat.