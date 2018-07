Le Fpdr charge Me Youm…

Le Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) n’a pas apprécié les accusations du Directeur de cabinet du président Sall, portant sur «le financement de l’opposition par le Qatar et d’autres pays étrangers en vue des réaliser des actions subversives ». Au nom du peuple sénégalais, le FPDR dit présenter ses excuses aux autorités et au peuple du Qatar pour ces « jérémiades indignes et injustifiées ». Decroix et Cie considèrent Macky Sall comme le seul et unique responsable de ces déclarations mensongères qui, selon eux, « frisent la démence ». Pis, martèlent-ils, ces propos « s’inscrivent dans une vaine tentative d’intimidation des patriotes et des démocrates qui ont décidé de faire face à son projet dictatorial. » D’après le Fpdr, Macky Sall doit comprendre qu’il n’a pas d’autre issue que d’accepter les conditions d’une élection sans fraude, avec la participation de tous les candidats de l’opposition.