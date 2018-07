La France bat l’Uruguay et file en demi

On s’attendait à un combat, on a été servi. Dans un premier quart d’heure marqué par des duels âpres et de nombreuses fautes, la partie était équilibrée. Les Uruguayens s’offraient une opportunité sur un ballon perdu par Varane, mais les Bleus répondaient avec un Mbappé bien en jambes qui manquait une belle occasion d’ouvrir le score en ratant sa tête sur un service de Giroud. Après ce premier quart d’heure, la France prenait légèrement l’ascendant en posant un peu plus le pied sur le ballon.

Globalement, les hommes de Didier Deschamps proposaient plus de choses dans le jeu, mais se montraient un peu trop maladroits à l’approche du but adverse. Mais à force d’insister, les Bleus étaient récompensés avec une tête de Varane sur un coup franc de Griezmann (0-1, 40e). Un moment parfait pour ouvrir le score ! Et juste avant la pause, Lloris sortait une parade magnifique sur une tête de Caceres. Ouf !

En seconde période, l’Uruguay tentait de pousser mais butait sur une équipe française bien concentrée. Et sur un contre mené par Pogba, Griezmann profitait d’une faute de main de Muslera pour faire le break sur une frappe qui semblait plutôt anodine pour le gardien uruguayen (0-2, 61e). Les esprits s’échauffaient ensuite lorsque les Uruguayens n’appréciaient pas de voir Mbappé s’écrouler sur ce qui semblait être un petit coup de poing de Rodriguez. Le Français en avait peut-être rajouté sur le coup…

En fin de match, la Celeste faisait ce qu’elle pouvait pour revenir, mais la France restait très concentrée et la défense tricolore repoussait tous les ballons chauds. Après la folie du match contre l’Argentine, les Bleus ont affiché le visage d’une équipe sereine, réaliste et solide. C’est de bon augure avant la demi-finale que les hommes de Deschamps disputeront mardi prochain contre le vainqueur de Brésil-Belgique.