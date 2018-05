France: Deschamps zappe Ferland Mendy

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 joueurs retenus pour disputer la coupe du Monde en Russie. Sans Ferland Mendy ! Le titre est de la Rédaction de Rewmi.com

Après plusieurs mois de spéculations, Didier Deschamps a enfin dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour participer à la Coupe du monde qui se déroulera en Russie (14 juin-15 juillet). Présent en direct lors du JT de 20 heures de TF1, ce jeudi soir, le sélectionneur des Bleus a effectué des choix, qui comme toujours, ont fait des heureux, mais surtout des malheureux.

Rami remplace Koscielny

Au poste de gardien, le suspense était quasiment inexistant. Hugo Lloris et Steve Mandanda, indéboulonnables depuis près d’une décennie, seront accompagnés d’Alphonse Areola, solidement installé dans le rôle de numéro 3 suite à l’Euro 2016. En défense centrale, le champion du monde 1998 n’a, là aussi, pas fait de surprises puisque Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Presnel Kimpembe seront de la partie. Comme attendu, Adil Rami suppléera Laurent Koscielny, forfait suite à sa grave blessure au tendon d’Achille. Dans les couloirs, Deschamps a finalement décidé de convoquer Djibril Sidibé, qui même diminué par un pépin au genou, garde la confiance de son coach. Benjamin Pavard sera la doublure du Monégasque au poste de latéral droit. A gauche, c’est une demi-surprise : malgré sa saison quasiment blanche, Benjamin Mendy fera bien le voyage. Le Citizen sera en concurrence avec Lucas Hernandez, qui a finalement grillé la politesse à Lucas Digne dans la dernière ligne droite.

Rabiot et Lacazette absents, N’Zonzi et Fekir appelés

Au milieu, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a décidé de faire confiance à ses hommes de base. Blaise Matuidi, Paul Pogba et N’Golo Kanté sont bien évidemment présents dans la liste. Avec eux, Corentin Tolisso, intéressant au Bayern Munich, qui disputera sa première compétition internationale tout comme Steven N’Zonzi. De retour à un excellent niveau en 2018, le Sévillan a été préféré à Adrien Rabiot, qui paye ses dernières sorties très moyennes avec les Bleus. En attaque, il y a forcément eu de la casse. Derrière l’intouchable trio formé par Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé, on retrouve Thomas Lemar et Ousmane Dembélé, qui alternent le bon et le moins bon cette saison. Florian Thauvin et Nabil Fekir, excellents à Marseille et Lyon, ont également eu les faveurs de Deschamps, qui a donc décidé de se priver de Dimitri Payet, touché à la cuisse et qui n’a plus aucune chance de jouer la Coupe du monde.

Onze suppléants en cas de forfait

Car onze joueurs, qui ne font pas partie de la liste des 23, ont encore une infime opportunité de rallier la Russie. En effet, le coach tricolore a choisi des suppléants dans le cas où des joueurs appelés venaient à déclarer forfait. Parmi eux, on retrouve Anthony Martial, Alexandre Lacazette ou encore Mathieu Debuchy. Ces suppléants, qui auraient dû être 12 si Payet ne s’était pas blessé, ne rejoindront pas Clairefontaine dans les prochains jours mais resteront à disposition de Deschamps jusqu’au 4 juin, date limite du dépôt des listes auprès de la FIFA

Source: Maxifoot