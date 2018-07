La France en finale après sa victoire 1-0 contre la Belgique

Magique. Après 1998 et 2006, l’équipe de France disputera dimanche sa troisième finale mondiale. Les Bleus de Didier Deschamps ont gagné ce droit après leur courte victoire contre la Belgique (1-0), sur un but signé Samuel Umtiti en seconde période. Ce fut tendu, ce fut stressant, mais la finale est là. Que du bonheur…

Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais, quitte à profiter, autant qu’elle soit la plus tardive possible. Pour les Bleus et leur épopée mondiale, ce sera donc à Moscou dimanche prochain. Quoiqu’il arrive. Car l’équipe de France est en finale du Mondial russe. En finale ! Après 1998 et 2006, les Tricolores touchent à nouveau du doigt leur rêve après leur victoire au forceps face à une Belgique qui aura vendu chèrement sa peau (1-0) à Saint-Pétersbourg. Peu importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse. Les Bleus connaîtront celle d’un rendez-vous final de Coupe du monde. Avec tout un pays derrière eux. Ce 15 juillet était noté au calendrier de la troupe de Didier Deschamps. Ils peuvent maintenant la cocher.