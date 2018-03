France: un logiciel pour réduire l’écart salarial entre femmes et hommes

En France actuellement, on estime à 9% les écarts « de salaires entre hommes et femmes , qui ne sont donc basés ni sur la qualification, ni sur la responsabilité, ni sur le temps de travail. Malgré des décennies passées à étoffer l’arsenal juridique, on ne parvient pas à résorber cette différence. En cause : Le droit qui n’est quasiment pas appliqué en la matière.