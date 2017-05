France: le premier gouvernement du quinquennat Macron dévoilé

Par RFI– La liste du gouvernement du Premier ministre Edouard Philippe a été dévoilée ce mercredi 17 mai, à 15 h. Les nominations ont été retardées de 24 heures, le temps de vérifier la situation fiscale et l’absence de conflits d’intérêts de chacun. L’équipe de quinze ministres est donc a priori« irréprochable », selon la formule de l’Elysée. Le nouveau chef de l’Etat a pu rassembler des gens « de droite et de gauche », comme promis.

En phase avec le renouvellement politique promis avant les élections législatives cruciales de juin, Emmanuel Macron a présenté quinze ministres, des responsables de droite, de gauche, du centre et de la société civile, ce mercredi 17 mai, à 15 h. Voici la liste :

Ministre d’Etat, de l’Intérieur : Gérard Collomb

Ministre d’Etat, de la Justice et garde des Sceaux : François Bayrou

Ministre d’Etat, de la Transition écologique et solidaire : Nicolas Hulot

Ministre des Armées : Sylvie Goulard

Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian

Ministre de l’Economie : Bruno Le Maire

Ministre de l’Education nationale : Jean-Michel Blanquer

Ministre des Solidarités et de la Santé : Agnès Buzyn

Ministre de la Culture : Françoise Nyssen

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation : Jacques Mézard

Ministre du Travail : Muriel Penicaud

Ministre des Outre-mer : Annick Gérardin

Ministre des Sports : Laura Flessel

Ministre de la Cohésion des territoires : Richard Ferrand

Ministre des Transports : Elisabeth Borne

Ministre des Affaires européennes : Marielle de Sarnez

Ministre de l’Action et des Comptes publics : Gérard de Darmanin

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : Frédérique Vidal

Secrétaire d’Etat chargé des Relations avec le Parlement : Christophe Castaner

Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les hommes et les femmes : Marlène Schiappa

La présentation du cabinet avait été retardée de 24 heures, afin de vérifier la situation fiscale de chacun et l’absence de conflits d’intérêt, alors qu’Emmanuel Macron a fait de la « moralisation » de la vie politique une priorité dans un pays devenu défiant vis-à-vis de ses élus. Les nouveaux ministres « s’engageront à exercer leur fonction gouvernementale de manière irréprochable », selon l’Elysée, alors que 75 % des Français pensent qu’élus et dirigeants politiques sont plutôt corrompus, d’après un récent sondage.

Le contrôle de la situation fiscale des ministres a été réalisé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) créée après le scandale Jérôme Cahuzac, ce ministre du Budget de l’ex-président socialiste François Hollande (2012-2017) poussé à la démission après avoir avoué détenir un compte caché à l’étranger.

Lundi 15 mai, Emmanuel Macron a désigné un Premier ministre issu du parti de droite Les Républicains, Edouard Philippe, 46 ans, quasi inconnu du grand public. Le chef du gouvernement a pour mission d’obtenir lors des législatives des 11 et 18 juin 2017 une large majorité présidentielle.