France- le prochain Président de 5e République connu ce soir

A l’issu du premier tour de l’élection présidentielle, le candidat d’En Marche! Emmanuel Macron et la candidate du Front national, Marine Le Pen, sont arrivés en tête du scrutin avec 24,01 % et 21,3 % des suffrages exprimés. La France métropolitaine vote à nouveau ce 7 mai 2017 pour départager les deux finalistes au titre de président de la République. Qui va sortir vainqueur de la course à l’Élysée ? Découvrez, dès 20h, le visage du prochain président de la Ve République. Le taux de participation est de 28.23% à 12h00 (heure de Paris) en baisse par rapport à 2012 (30.66)

Ce matin, vers 10h (heure de Paris), François Hollande a voté dans son fief de Tulle.

Marine Le Pen a voté dans son fief électoral de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), dans les Hauts de France, région dont elle est conseillère régionale, juste après 11h00.

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont voté à 11h00 au Touquet (Pas-de-Calais) où le couple possède une maison, en centre-ville.

Avec Rfi