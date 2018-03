France ou Senegal- Ferland Mendy se tâte !

Le latéral gauche lyonnais, Ferland Mendy, hésite entre la France et le Sénégal pour son choix de sélection.

Révélé au Havre, Ferland Mendy signe une première saison intéressante avec l’Olympique Lyonnais. Né en France, à Meulan-en-Yvelines, le latéral gauche de 22 ans ne ferme pas la porte à la sélection du pays de ses origines, le Sénégal. « Je ne me suis pas encore penché sur le Sénégal. J’essaie déjà de jouer le plus de matchs avec l’OL, d’être le plus performant en club », a expliqué le Gone au magazine Lyon Capitale. « Bien sûr, je pense au choix de la sélection, mais je n’ai pas encore tranché. (Pour les Bleus) je ne sais pas. Je suis sincère quand je dis ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce que je vais faire. En tout cas, même si je vais écouter les conseils de mes proches, je déciderai seul. » Visiblement pas de décision avant le Mondial 2018 donc. Un titulaire tarde à se dégager sur le flanc gauche des Lions depuis la blessure de Pape Ndiaye Souaré et sa longue absence de la sélection. Lors des deux derniers matchs éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre l’Afrique du Sud, Aliou Cissé avait titularisé le droitier Youssouf Sabaly (Bordeaux, France) sur le flanc gauche des Lions. Au sujet du Mondial 2018, chaque pays qualifié devra fournir à la FIFA une liste comprenant au maximum 35 joueurs pour le 14 mai en attendant la publication de la liste définitive le 4 juin au plus tard. En sus des deux matchs amicaux des 23 et 27 mars prochain, le Sénégal a programmé trois autres rencontres de préparation contre le Luxembourg, le 31 mai, la Croatie, le 8 juin et un dernier prévu le 12 juin. En matchs de poule, le Sénégal jouera respectivement contre la Pologne, le 18 juin, contre le Japon, le 24 juin et contre la Colombie le 28 juin.

Georges Emmanuel NDIAYE