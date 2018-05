France: Un sénégalais tué par la police

Ismaël Bocar Deh, vendeur à la sauvette, a été fauché mortellement et volontairement par une voiture de police. Il tentait d’échapper à une patrouille. Il a été grièvement blessé à la tête.

Un sénégalais, ‘’sans papier’’, âgé d’une soixantaine d’années a été percuté par un véhicule de police ce dimanche, vers 13 heures, rue Carnot, à Versailles (Yvelines), alors qu’il tentait d’échapper aux policiers qui le poursuivaient. Selon le site du journal Parisien visité par Rewmi.com, ces derniers avaient repéré le manège du sexagénaire, vendeur à la sauvette, et ont tenté de le rattraper à pied. La course-poursuite avait lieu sur le trottoir, suivie de près par la voiture de la patrouille, lorsque, brusquement, le fuyard a voulu traverser la rue, juste devant le véhicule. Malgré le coup de frein du fonctionnaire, le suspect a été projeté à un mètre. Un policier qui avait suivi le mouvement a lui aussi été touché par la voiture et s’en est sorti avec une entorse à une cheville. Le sexagénaire, retombé sur la tête, a dû être transporté d’urgence à l’hôpital Pompidou, à Paris (XV), avec un pronostic vital engagé. Aux dernières nouvelles, la victime a succombé à ses blessures, ce mardi à l’hôpital Pompidou de Paris. Une enquête est ouverte pour déterminer au mieux les causes de l’accident.