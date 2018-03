France : trois Sénégalais meurent dans un accident de la route

Trois enfants âgés de 5 à 13 ans sont décédés samedi dans un accident de la route à Ploudaniel 17 km au nord de Landerneau (Finistère, un département français situé en région Bretagne). Selon notre confrère Le Parisien, un quatrième enfant dans un état grave et deux adultes blessés ont été transportés à l’hôpital.

La même source informe que la collision a eu lieu peu après 11h15 sur la D770, entre Ploudaniel et Lesneven dans l’arrondissement de Brest, au lieu-dit de Penfrat. « La voiture où se trouvaient les enfants a percuté un autre véhicule venant en sens inverse », rapporte le journal.

A force de creuser, le site Dakar-Echo a pu découvrir que leur père, T.N. est un homme âgé de 46 ans et demeurant à Mbour.

Le maire de Ploudaniel, Joël Marchadour, est très en colère parce que, dit-il : « cela fait plus de 20 ans que les habitants et moi-même nous battons pour une amélioration et surtout une sécurisation de cette voie départementale où chaque jour se croisent en moyenne plus de 13 000 véhicules. Les accidents mortels se multiplient. Un en octobre 2017 et un autre au mois de décembre dans lequel une petite fille de quatre ans a perdu la vie. »