Franz Beckenbauer: « Je me vois en Koulibaly »

L’ancien défenseur allemand, Franz Beckenbauer, est admiratif du défenseur sénégalais de Naples, et le fait savoir ouvertement. «Kalidou Koulibaly est actuellement au sommet de son art. Il est la référence à son poste», lance-t-il dans une interview accordée au journal allemand Kicker et reprise sur Orangefootballclub.

La concurrence ? «Il n’y a que Godin et Gimenez qui se rapprochent un peu de Koulibaly, tranche Beckenbauer. Sergio Ramos est vieillissant et il commet trop de fautes d’inattention ces temps-ci. Gerard Piqué, lui, il est sur la pente descente, il n’est plus assez compétitif, Chiellini à la Juventus n’est plus impérial comme par le passé, il n’y a que Virgil van Dijk qui fait office de sérieux concurrent.»

Pourtant, signale l’ancien défenseur allemand, «Koulibaly peut encore progresser». «C’est un véritable monstre. Avec son impressionnant gabarit, il est beau à voir jouer, sa qualité de passe est impeccable et ses interventions sont spectaculaires et limpides. Carlo Ancelotti se base beaucoup sur lui, pour organiser le jeu. Je me retrouve en lui (rires). Franchement, il est le meilleur actuellement à son poste, je suis sûr qu’il marquera cette décennie par son talent. »

Avant la légende allemande, Diego Maradona, une autre icône du football, avait chanté les qualités de Kalidou Koulibaly. Ce n’est pas un hasard si les grosses écuries européennes sont à ses pieds.