Fraude électorale: Des bureaux fictifs à Touba

Serigne Modou Mamoune Mbacké Ibn Serigne Modou Rokhaya Darou Salam alerte sur l’existence de bureaux fictifs au centre de vote Mame Cheikh Anta Mbacké, à Darou Salam. Le président du mouvement «Darou Salam moonu nior» révèle que l’affaire des 252 000 électeurs fictifs annoncés par Wade commence à se vérifier à Touba et environs.

«Le plus grand centre de vote qui se trouve à l’école Mame Cheikh Anta Mbacké dit école 3 a douze bureaux de vote, comme on l’a constaté dans le fichier. Or, j’ai vu des cartes d’électeur où on a mentionné bureau 13. Il s’agit donc de la création de bureaux fictifs et cela relève d’une intention de fraude orchestrée par le régime qui organise l’élection présidentielle », fait savoir Serigne Modou Mamoune, dans une déclaration exclusive recueillie par WalfQuotidien.

Plus grave, il estime que des militants de Benno font le tour de la ville pour acheter des cartes d’électeur de personnes favorables à l’opposition. «Par l’intermédiaire d’un certain Lahat Diop, habitant à Guédiawaye, ils distribuent beaucoup d’argent aux populations pour obtenir le maximum de voix le jour du scrutin. Je porterai plainte contre lui devant l’Ofnac (Office national de lutte contre la fraude et la corruption) parce que c’est de la corruption. Mais cette méthode ne va pas prospérer», dénonce l’interlocuteur de Walf favorable au candidat Madické Niang.