Fraude sur l’âge des joueurs Guinéens: Le Japon confirme

La fédération japonaise de football a fait parvenir à la CAF les documents de voyage attestant d’une fraude sur l’âge des deux joueurs guinéens de l’équipe nationale des U 17, a appris l’APS de source fédérale, ce mercredi.

Deux joueurs de la sélection de Guinée, Aboubacar Conté et Ahmed Tidiane Keïta, étaient soupçonnés d’avoir changé d’identité entre le tournoi « Dream Club » abrité par le Japon en 2017 et la CAN des U 17 en cours en Tanzanie.

Le Sénégal qui avait introduit un recours après avoir constaté que ces deux joueurs de l’équipe guinéenne qui l’a battu (2-1) en phase de poule avaient usurpé de nouvelles identités, a été débouté lundi par la Caf.

La fédération japonaise de football sollicitée par la CAF n’avait pas réagi au moment de la décision de rejet de la requête sénégalaise par l’instance dirigeante du football africain dont la commission juridique n’avait pas jugé utile de mettre en demeurre la fédération guinéenne de football de fournir les copies des visas des joueurs incriminés.

La Guinée n’a pas été sanctionnée et s’est qualifiée pour la finale de la compétition, ce mercredi, aux dépends du Nigeria à la suite d’une série de tirs au but (9 à 10) après un score nul et vierge (0-0).

Avec la réception des documents de voyage des joueurs incriminés, ’’toutes les délégations sont en attente de la réaction que va adopter la CAF’’, informe un membre de la délégation de la Fsf joint par l’APS.