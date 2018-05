Fraudes au Bac: L’audience renvoyée au 8 juin

L’affaire des fraudes au baccalauréat 2017 a été évoquée pour la première fois, aujourd’hui, devant le tribunal correctionnel de Dakar. Cependant, le procès a été renvoyé jusqu’au 8 juin prochain par le Président Magatte Diop selon qui, le dossier n’est pas en état d’être jugé. C’est sur ces entrefaites que les avocats de la défense ont formulé des demandes de mise en liberté provisoire. Selon Me El Hadji Diouf et ses confrères, il n’y a plus risque de subordination de témoins. Il faut dire que l’agent judiciaire de l’Etat et le parquetier se sont opposés à la demande formulée par les robes noires. Le juge les a suivi avant de confirmer la date du renvoi au 8 juin prochain.

Cheikh Moussa SARR