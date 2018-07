Fraudes au bac : Deux ans ferme et 18 millions d’amende pour le prof de Yalla Suren

Deux ans de prison ferme et une amende de 18 millions de francs Cfa, c’est la peine que le tribunal correctionnel de Dakar a infligée, ce jeudi, au professeur de français Abdoulaye Ndour du groupe scolaire Yalla Suren. Il est reconnu coupable des chefs de fraudes aux examens et concours, blanchiment de capitaux et escroquerie.

En outre, le tribunal a demandé la confiscation de tous ses biens. Ndour avait à l’audience du 21 juin dernier reconnu qu’il vendait les épreuves du bac aux élèves moyennant 500 mille francs Cfa. Après investigation, 7 millions de francs Cfa ont été découverts dans son compte bancaire. Ce montant, selon les enquêteurs, lui a été envoyé par des candidats au baccalauréat.

Un an ferme contre les…

Pour leur part, Saliou Sarr et Pape Omar Mboup, respectivement professeur d’anglais et professeur de français au lycée de Kahone ont été plus chanceux que leur collègue de Yalla Suren. Ils ont écopé, chacun, une peine de 2 ans dont 1 an ferme.

Le juge n’a pas prononcé contre eux l’interdiction de l’exercice du métier d’enseignant pendant une période de 10 ans, comme l’avait sollicité le maitre des poursuites lors du procès.