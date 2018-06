Fraudes au bac : Le proviseur du lycée Kahone vendait les épreuves entre 30 000 à 50 000

Révélations explosives du procès de « fraudes au bac » qui se tient présentement à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. La prévenue Fatou Bakhoum a fait des révélations fracassantes.

Selon elle, c’est le proviseur du Lycée de Kahone Mamadou Djibril Dia qui lui a vendu les épreuves de français, anglais et Histo-géo.

« Après avoir échoué mon bac, j’ai fait, en 2016, la connaissance du proviseur du Lycée de Kahone. Il m’avait invité dans son bureau pour me dire qu’il pouvait m’aider à réussir au bac. Il m’a demandé 30 000 francs Cfa pour me donner les sujets de français, Anglais et Histo-Géo. Je n’avais pas l’intégralité de la somme réclamée. Je m’en suis ouverte à mon amie Ndew Badiane. On lui a donné chacune 15 000 francs Cfa. Il nous a remis les trois épreuves, comme convenus. On avait réussi », a expliqué la prévenue, avant d’ajouter : « En 2017, je l’ai contacté afin qu’il aide ma cousine, candidate au bac. Il m’a réclamé 50 000 francs Cfa pour les sujets de français, anglais et Histoire et Géographie. »