Fraudes sur les documents administratifs: Vers une modernisation de l’état civil

Le Sénégal compte moderniser son état civil par l’authentification des documents administratifs. C’est dans ce cadre que les acteurs de la gouvernance territoriale, de la santé, experts en cryptographie et spécialistes du numérique, sont en conclave à Dakar pour échanger sur les enjeux et les perspectives de l’identité numérique en Afrique. D’après Moussa Faye, Directeur général de la MF Corp, nous sommes au 21e siècle, à l’ère du numérique, et l’Etat a manifesté son intérêt de numériser les actes de naissance et de faire des fiches sécurisés. « Nous venons en appoint pour proposer des solutions de sécurisation. D’abord pour les actes de naissance à la base, ils seront numérisés et sécurisés. Cela veut dire que personne ne peut plus se faire deux extraits de naissance ou aller réduire son âge ou avoir deux identités », dit-il. Pour ce spécialiste, les extraits seront numérisés et authentifiés automatiquement. « Sur le système sanitaire, l’acte de santé est la base de tout une fois que l’extrait obtenu sécurisé et authentifié, la personne peut prétendre a une carte de couverture maladie universelle qui est un vœu du Président de la République pour permettre à ceux qui n’ont pas les moyens de se soigner sans se déplacer. Il faut aussi que ce système soit sécurisé pour qu’il n’y ait pas de failles là-dessus », fait-il savoir. Il informe que des cartes numérisées seront confectionnées, ce qui va permettre à chaque Sénégalais de bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU) du régime sanitaire, de pouvoir être identifié et pris en charge.

Pour le Secrétaire général du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Alassane Mbengue, l’objectif est de donner à chaque Africain une identité numérique. « Le Ministère de la Santé est intéressé. Nous avons besoin de moderniser notre système de santé car le ministère seul ne peut réussir le pari de la modernisation du système de santé. Il y a d’autres départements ministériels concernés, à savoir le Ministère des Collectivités locales avec le centre national d’état civil », soutient M Mbengue. Et de renchérir : « Il faut à la base que le système soit fiable, d’où l’implication du Ministère de l’Intérieur, à savoir la Direction de l’Autonomisation du Fichier qui gère le système d’identification, et le Ministère de la Justice. C’est une excellente initiative, nous allons suivre les solutions qu’ils vont donner ainsi que les propositions pour formuler nos observations et exprimer nos besoins ». M. Mbengue est convaincu que ces échanges seront fructueux afin de faire face aux failles sur les documents administratifs

Ngoya NDIAYE