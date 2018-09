« Freedom for the Wolf »: Un film hommage à la liberté

Quand les loups sont en liberté, les moutons ont à craindre pour leur vie! Cette phrase résume la projection de film sur la liberté et la démocratie «illibérale» dans le monde du réalisateur britannique, Rupert Russell : « Freedom for the Wolf » (la mort des moutons). Une liberté en péril ?

Le film a été projeté mercredi dernier au centre culturel français. Ce, dans le cadre du festival ciné droit libre 2018, qui démarre à Dakar en novembre prochain.

En effet, le film qui reprend les mises en garde d’Isaiah Berlin, fait une analyse profonde du sens que l’on donne à la liberté sur le monde en partant de la révolution des parapluies à Hong Kong, au début du Printemps Arabe en Tunisie considéré comme un échec.

Le film parle également du nationalisme hindou en Inde, de l’interdiction incroyable de danser au Japon et des tensions raciales avivées par la présidence de Trump aux États-Unis.