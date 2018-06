Fronde au Pds : Karim, source de division

Un vent de rébellion souffle au Parti démocratique Sénégalais. Des frondeurs ont mis en place «And Nawle Cl Pds » pour dénoncer le fonctionnement du parti. Lors du conclave hier des libéraux à leur permanence sise sur la Vdn, les rebelles s’en ont violement pris à Me Wade et son fils Karim. Oumar Sarr n’a pas été épargné. Ils demandent à Karim Wade de rentrer au bercail pour en n découdre avec Macky Sall et son régime, renseigne le journal Les Echos, annonçant d’autres frondes à venir.

Ce n’est pas tout. Toujours lors de ce comité du directeur, les mots ont volé bas. La tension a monté d’un cran entre le secrétaire général adjoint du Pds Oumar Sarr et Ibra Diouf Niokhobaye. Que s’est-il passé ? Quand Oumar Sarr a décliné l’ordre du jour, Ibra Douf Niokhobaye a pris la parole pour demander que le cas Karim Wade y soit ajouté. Niet catégorique d’Oumar Sarr arguant qu’on ne peut pas parler d’un cas en Comité directeur, informe les Echos. La réplique de Niokhobaye n’a pas tardé: « Le retour de Karim Wade est une affaire sérieuse sur laquelle le PDS doit se pencher au plus vite. Et que le Comité directeur est le lieu indiqué pour cela », répond-il. La situation de polémique et