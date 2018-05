Fuite au Bac: Le dossier devant la Chambre correctionnelle

L’affaire de la fraude aux examens du baccalauréat 2017 est renvoyée devant la Chambre d’accusation. Selon Libération qui donne l’information, l’audience est prévue pour le 26 mai prochain.

A rappeler que le doyen des juges a renvoyé devant le juge correctionnel, les 39 personnes inculpées dans ce dossier. Ce, suite à l’appel introduit par les avocats de la défense qui ont attaqué l’ordonnance de refus de liberté provisoire de certains inculpés.

Dans cette affaire 43 personnes ont été inculpées pour association de malfaiteurs, fraudes aux examens et concours et obtention frauduleuse d’avantages matériels indus et complicité.