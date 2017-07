FUITES AU BAC 2017 : La gendarmerie prend d’assaut l’office du Bac, Babou Diakham entendu

ça ne sent pas rose à l’Office du bac ! Pour situer les responsables des fuites pour les épreuves de Français et d’Histo-Géo Les éléments de la section de recherches de la gendarmerie ont envahi les locaux de l’Office du Bac.

Il semble que la justice sénégalaise a très rapidement réagi à la suite de l’incident perpétré lors des examens du baccalauréat 2017. Pour situer les responsables des fuites notées pour les épreuves de Français, d’Histoire et de Géographie, la gendarmerie a fait une descente à l’Office du Bac. Ce, « le Directeur Général de l’Office du Bac Babou Diakham est entendu sur place » fait part la source. « Le procureur de la République, qui s’est autosaisi, demande une enquête exhaustive et rapide, confie une source proche du dossier. Il a saisi la Section de recherches de la gendarmerie, qui a très vite lancé ses investigations. Le commandement de la gendarmerie prend cette affaire très au sérieux. C’est pourquoi il a mis à la disposition de ses hommes tous les moyens nécessaires pour la conduite de cette enquête » renseigne la source qui informe : « Les bacheliers qui souhaitent aller poursuivre leurs études à l’étranger risquent d’en payer les pots cassés. Les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et tous les Sénégalais qui peuvent aider les enquêteurs doivent se manifester. C’est une affaire nationale ».

Safiyatou Diouf