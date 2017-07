FUITES LORS DE L’EXAMEN DU BAC   MODY NIANG RECLAME LA TETE DE BABOU DIAKHAM

L’inspecteur à la retraite de l’enseignement élémentaire est formel. Babou Diaham ne devrait pas rester un jour de plus à son poste de directeur de l’Office du Bac après les fuites générales notées lors de l’examen du bac de cette année, notamment sur les épreuves du Français et d’histoire-géographie.

S’exprimant sur ce sujet lors de son passage à l’émission Grand jury hier, dimanche 9 juillet, Mody Niang va plus loin en estimant que c’est scandaleux qu’un décret de limogeage n’ait pas été encore pris à l’encontre du directeur de l’Office du Bac. «Il y a certes des scandales pour lesquels des solutions n’ont pas été trouvées. Mais dans tout autre pays sérieux, au moins il serait démis de ses fonctions, le temps d’avoir les résultats de l’enquête. Je ne vois comment on peut laisser cet homme à la tête de l’Office du bac», a déploré le chroniqueur politique non sans déplorer le silence persistant des autorités notamment le président de la République, son Premier ministre et le ministre de l’enseignement supérieur Mary Teuw Niang.