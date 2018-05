Police officials walk in a cordoned off area outside Gare Centrale in Brussels on June 20, 2017, after an explosion in the Belgian capital. / AFP PHOTO / Emmanuel DUNAND

Fusillade à Liège: deux policiers tués, le tireur « neutralisé » Partager Facebook

Pinterest Un homme a tué par balles deux policiers mardi 29 mai à Liège, dans l’est de la Belgique, avant d’être « neutralisé » et interpellé par des membres des forces de l’ordre, a indiqué à l’AFP le parquet de la ville, confirmant des informations de presse.

Selon plusieurs médias belges, un passant aurait également été tué par les coups de feu tirés. Catherine Collignon, porte-parole du parquet jointe par l’AFP, a fait état de deux blessés, en plus des deux policiers tués. Les circonstances des tirs sont encore « floues », a-t-elle souligné, tandis que la police de la ville a indiqué sur Facebook qu’il y avait eu une « prise d’otage ». Partager Facebook

