G20 : nouveaux heurts à l’ouverture du sommet, plus de cent policiers blessés

Alors que de nouveaux heurts ont éclaté vendredi matin en marge du sommet du G20 à Hambourg, le bilan des affrontements de la nuit de jeudi à vendredi a été revu à la hausse, s’élevant à 111 blessés parmi les forces de l’ordre. Selon les forces de l’ordre, 29 personnes ont été interpellées et 15 placées en garde à vue.

Le syndicat de la police GdP a condamné vendredi matin «les attaques massives de groupes d’extrémistes violents», estimant que «les auto-proclamés +Black Blocks+» avaient «détourné les manifestations pacifiques de dizaines de milliers de personnes pour s’en prendre délibérément» aux policiers.

Quelque 20.000 policiers venus de toute l’Allemagne ont été déployés dans la grande cité portuaire à l’occasion du sommet des plus grands pays industrialisés et émergents.face aux risques d’attentat et de débordement. Car selon les autorités, jusqu’à 100.000 manifestants sont attendus les prochains jours en marge de l’événement marqué vendredi par la première rencontre entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine.

Vendredi matin, les manifestations ont repris vers 7 heures, avec pour objectif de perturber l’ouverture officielle du sommet en bloquant l’arrivée des délégations. La police a dispersé au moins un cortège avec des canons à eaux et du gaz lacrymogène et a été visée par des jets de peinture noire lancés par certains manifestants, selon la chaîne de télévision NTV. La police fédérale a aussi signalé en début de matinée une «opération en cours contre des personnes violentes» lançant des cocktails Molotov et incendiant des «voitures de patrouille» dans le quartier d’Altona, à proximité d’un commissariat.

Quatre hélicoptères de police survolaient Hambourg et la police a de son côté relevé «un panache de fumée noire» s’élevant de l’ouest de la ville, alors que des voitures «ont été incendiées» dans différents quartiers. Des images et vidéos réalisées par les habitants ont été publiées sur les réseaux sociaux, montrant diverses dégradations et des véhicules en feu.