Gadio brise le  silence

Gadio, leader du Mouvement Citoyen et Panafricain Lui Jot Jotna va parler. L’ancien ministre des affaires étrangères sous Wade tient un point de presse ce vendredi au siège de l’Institut Panafricain de Stratégies. Il nous revient qu’il prononcera sur le « dossier judiciaire qui l’a retenu pendant un an aux États-Unis. Après avoir été contraint à l’obligation de réserve pendant plus d’un an, le Docteur GADIO prend la parole pour donner sa part de vérité et les raisons qui ont mené à son blanchiment suivi de son retour en terre africaine du Sénégal, renseigne une note dont nous détenons copie. A rappeler que Cheikh Tidiane Gadio a été arrêté au mois de novembre 2017. Il est accusé d’avoir servi d’intermédiaire entre Ho et le Président tchadien, Idriss Déby, pour le versement de pots-de-vin en vue de l’obtention de contrats pétroliers. L’ancien chef de la diplomatie nie les accusations. Il est en résidence surveillée dans le Maryland.