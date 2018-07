Gadio jugé en novembre

Arrêté et mis en résidence surveillé aux Etats-Uns, Cheikh Tidiane Gadio et son co-accusé, Patrick Ho, seront jugés au mois de novembre prochain aux États-Unis.

Selon Les Échos, qui donne l’information, le juge du district sud de New York, Loretta Presak, a déclaré que Gadio et Ho répondront devant un tribunal pour les 8 chefs d’accusation (5 pour corruption et 3 pour blanchiment) retenus contre eux.

A rappeler que Gadio et Ho ont été arrêtés au mois de novembre 2017 pour corruption et blanchiment d’argent présumés

Il est reproché à Ho d’avoir versé des pots de vin, pour un montant de 22,8 millions de dollars (plus de 10 milliards de francs Cfa), à des dirigeants africains pour obtenir des concessions pétrolières dans leurs pays respectifs au profit de la société CEFC China energy.