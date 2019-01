Gakou dépose un recours

Ecarté provisoirement de la course présidentielle, Malick Gakou a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. Le candidat de la «Grande Coalition de l’Espoir /Suxxali Senegaal» conteste contre sa candidature déclarée irrecevable par ledit Conseil dans sa Décision 2/E/2019 du 13 janvier 2019, renseigne L’Observateur.

Le recours porte sur les deux points : «la régularisation, conformément aux articles L 57, L 121 et L 122 du Code électoral, des 756 doublons sur plus d’une liste de candidats pour avoir les 546 parrains requis pour passer l’étape du parrainage. Et l’’irrecevabilité qui vise M.Malick Gakou alors que la candidature de la Grande Coalition de l’Espoir/ Suxxali Senegaal est portée par El Hadji Malick Gakou».