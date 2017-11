Le Galaxy S9 devrait se décliner en version mini

Si Samsung a arrêté de commercialiser une mini version de son smarphone haut de gamme depuis le Galaxy S5, cela pourrait bien changer avec l’arrivée du S9 qui serait décliné en version compacte.

Au fil des années, Samsung a stoppé la commercialisation d’une déclinaison mini de ses smartphones Galaxy S. Le dernier en date était badgé Galaxy S5 et cela remonte à 2014. Mais l’arrivée prochaine du Galaxy S9 signera peut-être le retour d’un modèle compact. Le blogueur Leaker Ice Universe a suggéré sur Weibo que Samsung travaille sur « un téléphone mobile sans bord ultra-petit ». Il indique que le terminal aura le même type d’écran Infinity que le Galaxy S8 de 5,8 pouces et le Galaxy Note 8 de 6,2 pouces, mais avec un diamètre plus petit de 5 pouces. Il pourrait partager la même plateforme que le prochain Samsung Galaxy A, qui accueille des composants haut de gamme mais avec un décalage d’un an.

Si Samsung commercialise un Galaxy S9 Mini, il pourrait suivre la voie de Sony qui réduit certes la taille de son modèle haut de gamme Xperia mais sans dégrader la plateforme matérielle. Le Galaxy S9 mini pourrait partager ses spécifications techniques avec son grand frère, accompagné d’une batterie plus petite. On pourrait donc espérer un processeur Qualcomm Snapdragon 845, gravé en 7 nm, ou un Exynos 9810. Si ce dernier reste en 10 nm, il est dotée d’un circuit graphique amélioré, de cœurs M3 et supporte l’agrégation de six porteuses LTE (6CA). Une première dans l’industrie selon Samsung qui précise que cela apporte une vitesse de téléchargement maximale de 1,2 gigabits par seconde si l’opérateur supporte cette technologie.