Gambie: Barrow limoge sa vice-présidente

Le président de la Gambie, Adama Barrow, a procédé, ce vendredi, à un grand chambardement de son gouvernement. L’information est rapportée sur la page Facebook de la Présidence gambienne. Le remaniement concerne plusieurs ministères stratégiques.

Mais le plus marquant, c’est le départ de la vice-présidente, Fatoumata Tambajang. Elle a été mutée au service des Affaires étrangères et remplacée par Ousainou Darbo, jusque-là ministre des Affaires étrangères.

Les autres changements concernent les ministères des Infrastructures, de l’Information et de la Communication, de l’Agriculture, des Affaires étrangères et des Gambiens à l’étranger, des Terres et du Gouvernement régional, du Commerce et de Intégration régionale, de la Jeunesse et des Sports, de la Santé et de la Protection sociale.