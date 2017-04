GAMBIE- Des législatives-test pour Adama Barrow

Les Gambiens sont appelés aux urnes, aujourd’hui. Ils sont plus de 800 mille à devoir se déplacer pour élire les députés de l’Assemblée nationale. Ils ne sont pas moins de 239 candidats à se disputer les 48 sièges.

Un scrutin important pour le Président Barrow et qui, du reste, a des allures de test. En effet, quelques semaines après son investiture et le départ mouvementé de Yahya Jammeh, Barrow et la coalition des 7 partis d’opposition qui l’a porté au pouvoir devront démontrer qu’ils ont, encore, la majorité. Ce qui est loin d’être évident. Car, la majorité s’est déjà fissurée.

Des frustrations sont nées après le départ de Jammeh. Certains partis ont versé dans la condescendance préjudiciable à la cohésion interne. Le Président Barrow a procédé à d’inévitables choix qui n’ont pas été unanimement partagés. Les polémiques sur l’argent que Yahya a emporté avec lui dans son exil, l’âge de la vice-présidente et bien d’autres, n’ont pas aidé à assurer la cohésion.

Conséquence, il y a plusieurs listes à ces législatives. Les nombreux partis de l’opposition ont des ambitions divergentes. Et inutile de dire qu’ils vont amplement profiter du vent de liberté qui souffle.

Pendant ce temps, l’ancien parti au pouvoir, l’Alliance patriotique et la reconstruction pour la réorientation de la République, (APRC), celui du président déchu, reste fort.

Il se trouve que ses militants se sont faits un devoir de battre la coalition au pouvoir dans un souci de revanche qui n’échappe pas au Président Barrow.

Ce dernier sait qu’il lui faudra une majorité confortable pour faire passer les nombreuses réformes projetées et répondre au sentiment de justice de la majorité du peuple gambien.

Cependant, rien ne sera possible si la majorité change de camp. Car, il est inutile de dire que durant 22 ans au pouvoir, l’ancien président a marqué son peuple, imposé son empreinte, subjuguer une partie de ses concitoyens. Il s’y ajoute que son bilan n’est pas totalement négatif. Il a imposé une certainement mentalité, aidé à asseoir une fierté gambienne qui pourrait ne pas manquer de faire des nostalgiques.

Comme quoi, Jammeh sera encore là, tenace, face à Barrow.

C’est pourquoi les législatives d’aujourd’hui et donc les résultats sont attendus ce vendredi, seront âprement disputées.

Pour rien au monde, le Président Barrow ne voudrait apparaitre comme un Président mort-né, illégitime, celui à qui ont profité les circonstances.

Le peuple gambien qui hume l’air de la liberté, dans un nouvel esprit de responsabilité, conscient de la force de la carte électorale ou des billes, pourrait ne pas être facile à convaincre.

Ce sera le moment de savoir si, comme le prétendait l‘ancien Président, les résultats du scrutin présidentiel avaient été tronqués et qu’il est le majoritaire dans son pays.

Le peuple gambien va ainsi saisir l’occasion de montrer, une fois pour toute, la voie qu’il entend emprunter dans le chemin de son destin.

Si le Président Barrow est plébiscité, il sera assez ragaillardi pour faire face convenable aux défis de l’heure. Etant entendu qu’il bénéficie déjà de 5 sièges offerts par la Constitution.

Dans le cas contraire, il sera peu à l’aise dans l’exercice de ses charges présidentielles.

C’est pourquoi le scrutin d’aujourd’hui sera important en Gambie comme il le sera du reste pour le Sénégal dans les prochains mois.

Assane Samb