GAMBIE- La ministre des Affaires étrangères lâche Jammeh

La ministre gambienne des Affaires étrangères, Neneh Macdouall Gaye a tourné tourner le dos à Yayah Jammeh, selon des sources du quotidien, the Freedom newspapaer.

Défection dans les rangs du président Yahya Jammeh. La cheftaine de la diplomatie gambienne a lâché le président déchu et s’est envolée vers les Etats Unis d’Amérique, alors qu’elle a été envoyée en Arabie Saoudite pour participer à une conférence. En effet elle est l’un des derniers ministres à lâcher Yahya Jammeh. A en croire le journal the Freedom newspapaer, d’autres officiels sont aussi sur le point de quitter le bateau du commandant Jammeh. Par ailleurs, le quotidien rappelle que Neneh Macdouall Gaye vivait dans l’Etat Atlanta, Georgia, aux Usa, avant sa nomination dans le gouvernement de Jammeh. C’est en décembre 2014, juste après le coup d’Etat manqué, qu’elle a été nommée ministre. L’ancien ambassadeur de la Gambie aux Usa, Sheikh Omar Faye, avait loué les qualités de cette dame, convainquant Yaya Jammeh de la porter à la tête de la diplomatie gambienne. C’est lui qui avait pris contact avec la dame et lui avait communiqué sa nomination. Madame Gaye détient un visa permanent au pays de l’oncle Sam, c’est-à-dire le Green Card. D’après des sources proches de la dame, cette dernière se plaignait des conditions de travail à cause du stress et de l’autoritarisme insupportable du président Jammeh. Actuellement, bon nombre de diplomates ont déjà démissionné du gouvernement et ont apporté leur soutien à Adama Barrow.

M BA